Sanità Emilia-Romagna | -70.000 visite crollo cure

In Emilia-Romagna, il presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa ha segnalato un calo di 70.000 visite e un forte ridimensionamento delle cure offerte. La notizia riguarda un evidente abbassamento delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, con un impatto che si manifesta in modo tangibile sui servizi disponibili ai cittadini.

Il presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, ha sollevato un allarme sulla drastica riduzione delle prestazioni sanitarie nella regione. I dati ufficiali indicano che nel 2025 sono state erogate quasi 70mila prime visite in meno rispetto al 2019, con cali significativi anche nelle cure oncologiche e nelle dialisi. Questa contrazione dell’offerta pubblica spiega le liste d’attesa infinite e le difficoltà di accesso ai servizi essenziali. L’analisi politica evidenzia come il calo della produzione sanitaria non sia dovuto a una diminuzione della domanda medica, ma a una carenza strutturale nell’erogazione dei servizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

