Jason Derulo torna in Italia per un evento unico, previsto il 6 marzo all’Unipol Arena di Bologna. L’artista, noto per le sue hit internazionali, offrirà ai fan un concerto esclusivo, rappresentando un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo le sue canzoni più amate. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza musicale di qualità in un contesto suggestivo.

BOLOGNA – Jason Derulo torna live in Italia con un unico grande appuntamento venerdì 6 marzo all’Unipol Arena di Bologna. La data italiana farà parte del tour mondiale The Last Dance World Tour. Sul palco l’artista porterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo atteso nuovo album d’inediti “THE LAST DANCE (Part 1)”, uscito oggi in tutto il mondo. Sebbene sia riconoscibile in tutto il mondo come cantante e autore multiplatino, la storia di Jason inizia in modo semplice. Autodefinitosi “ragazzo di una famiglia haitiana di Miami” ha lavorato in modo silenzioso e costante per emergere come uno degli artisti più prolifici della sua generazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Jason Derulo torna in Italia per un’unica imperdibile data il 6 marzo all’Unipol Arena di Bologna

