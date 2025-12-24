Elsa Fornero | il simbolo dei fallimenti altrui

Elsa Fornero rappresenta un punto di riferimento nel panorama politico italiano, spesso associata a scelte e decisioni che hanno suscitato ampie discussioni. Questa figura è anche simbolo di un sistema che, talvolta, tende a scaricare le responsabilità su altri, mantenendo una narrativa che fatica ad aggiornarsi. In questo contesto, l’analisi delle cause e delle conseguenze delle politiche adottate diventa fondamentale per comprendere il quadro attuale del paese.

C’è una lista che in Italia non viene mai aggiornata, ed è quella delle scuse dovute. Non quelle di circostanza, ma quelle politiche, culturali, perfino morali. In cima a questa lista c’è Elsa Fornero. Non perché abbia avuto sempre ragione, non perché la riforma del 2011 fosse indolore o perfetta, ma perché tutti quelli che ne hanno promesso l’abolizione sono stati smentiti dalla realtà, mentre lei – nel bene e nel male – aveva fotografato un problema vero. Per oltre dieci anni Fornero è stata trattata come il simbolo di tutto ciò che non andava: l’austerità, l’Europa cattiva, i tecnocrati, i sacrifici imposti dall’alto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Elsa Fornero: il simbolo dei fallimenti altrui Leggi anche: Tangenziale olimpica ko: "È il simbolo dei fallimenti" Leggi anche: Pensioni 2026, parla Elsa Fornero: “Il governo ha preso atto che la mia riforma non si cambia” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Elsa Fornero: il simbolo dei fallimenti altrui - Per oltre dieci anni Fornero è stata trattata come il simbolo di tutto ciò che non andava. ilfoglio.it

