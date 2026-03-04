Guerra in Iran e blocco del canale di Hormuz causano il fermo dei container dell' ortofrutta romagnola per l' Arabia

La guerra in Iran e il blocco del canale di Hormuz hanno portato al fermo dei container di ortofrutta provenienti dalla Romagna destinati all'Arabia. Le prime ripercussioni si sono fatte sentire poche ore dopo l'inizio dei bombardamenti americani, influenzando l'economia mondiale e causando conseguenze sulla distribuzione locale. La situazione continua a evolversi, con i trasporti che subiscono rallentamenti significativi.

"A qualche decina di ore dall'avvio dei bombardamenti americani, l'economia mondiale ha iniziato a subire i primi contraccolpi, che iniziano ad essere visibili anche su quella romagnola" “Non si sono fatte attendere le prime ripercussioni della guerra in Iran e nel Medio Oriente. A qualche decina di ore dall'avvio dei bombardamenti americani, l'economia mondiale ha iniziato a subire i primi contraccolpi, che iniziano ad essere visibili anche su quella romagnola. Imprese agricole, industriali e di logistica del nostro territorio sono le prime ad essere state colpite”. Lo rimarca in una nota Legacoop Romagna. Dettaglia la... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollariRoma, 2 marzo 2026 – L’escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale.

Voli aerei, crociere, petrolio, container: dalla guerra in Iran alla ‘disruption’ dei trasporti mondialiMilano – Il mondo visto da un oblò, sia esso di un aereo a lungo raggio, di una cabina di una nave da crociera o di una petroliera, non sarà lo...

Bollette e spesa, aumenti da 818 euro con la guerra in Iran: interviene il GovernoLa guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sui costi delle famiglie fino a 818 euro tra bollette, spesa e carburanti ... quifinanza.it

Guerra in Iran, Renzi: Il governo Meloni è un governo di incapaciMatteo Renzi, intervenuto nella trasmissione diMartedì, ha commentato la guerra in Iran e la reazione dell’esecutivo italiano. la7.it

Se ogni guerra è sbagliata a modo suo, il conflitto che infiamma il Golfo con una virulenza senza precedenti ha le sue particolarità: non conviene a nessuno e non ha un punto di caduta comprensibile. facebook

Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, il referendum rischia di scomparire dai radar. A Palazzo Chigi la preoccupazione non è solo diplomatica, ma squisitamente politica x.com