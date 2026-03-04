Guerra in Iran e blocco del canale di Hormuz causano il fermo dei container dell' ortofrutta romagnola per l' Arabia

La guerra in Iran e il blocco del canale di Hormuz hanno portato al fermo dei container di ortofrutta provenienti dalla Romagna destinati all'Arabia. Le prime ripercussioni si sono fatte sentire poche ore dopo l'inizio dei bombardamenti americani, influenzando l'economia mondiale e causando conseguenze sulla distribuzione locale. La situazione continua a evolversi, con i trasporti che subiscono rallentamenti significativi.

"A qualche decina di ore dall'avvio dei bombardamenti americani, l'economia mondiale ha iniziato a subire i primi contraccolpi, che iniziano ad essere visibili anche su quella romagnola" “Non si sono fatte attendere le prime ripercussioni della guerra in Iran e nel Medio Oriente. A qualche decina di ore dall'avvio dei bombardamenti americani, l'economia mondiale ha iniziato a subire i primi contraccolpi, che iniziano ad essere visibili anche su quella romagnola. Imprese agricole, industriali e di logistica del nostro territorio sono le prime ad essere state colpite”. Lo rimarca in una nota Legacoop Romagna. Dettaglia la... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

