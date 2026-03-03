Usa pronti a scortare petroliere a Hormuz Deluso da Starmer non è Churchill E stop a scambi con Spagna La nuova minaccia di Trump

Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a scortare petroliere nello Stretto di Hormuz e ha annunciato la decisione di interrompere gli scambi commerciali con la Spagna. Ha inoltre commentato l’operato della Nato e della Germania, affermando che si stanno muovendo bene sul fronte della spesa militare. La sua comunicazione si è concentrata su questi temi senza ulteriori dettagli o approfondimenti.

Donald Trump minaccia di «bloccare tutti gli scambi commerciali con la Spagna». «La Nato si sta muovendo bene, così come la Germania, sul fronte della spesa militare», dice il presidente Usa incontrando nello Studio Ovale il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La Spagna invece «è l'unico Paese della Nato a non aver accettato» il tetto di spesa per la difesa al 5% del Pil. «Hanno detto che non possiamo usare le loro basi» nell'ambito dell'operazione contro l'Iran, ma «nessuno può dirci di non usare le basi. La Spagna non ha una grande leadership», ha rincarato il presidente Usa. L'attacco a Spagna e Londra «La Spagna si è comportata in modo terribile - ha dichiarato Trump - Ho detto a Bessent di interrompere il commercio con loro.