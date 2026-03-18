La madre di Neil El Aynaoui ha raccontato a La Repubblica l’esperienza dopo la rapina in casa del centrocampista della Roma. Uno degli uomini coinvolti le ha puntato una pistola al collo, mentre i suoi figli erano visibilmente sotto shock. L’intervista si concentra sulla scena vissuta e sulle emozioni provate durante l’episodio. La donna ha descritto i momenti di tensione e paura vissuti in quegli attimi.

La madre di Neil El Aynaoui è stata intervistata da La Repubblica dopo la rapina subita in casa dal centrocampista della Roma. Dove si trovava quando c’è stata l’irruzione? “ Nel mio letto, erano le 3. Soffro d’insonnia e quindi ero ancora sveglia. Ho sentito nel buio che si apriva la porta della mia camera. Ero convinta che fosse mio figlio maggiore, l’ho chiamato ma non ha risposto. Subito dopo ho intravisto due ombre, la mia camera è stata illuminata dalla torcia di un cellulare. Ho capito che nessuno dei due era mio figlio, perché erano bassi di statura “. Cosa ha fatto? “ Ho urlato a squarciagola per svegliare i miei figli e le loro fidanzate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - El Aynaoui, la madre dopo la rapina subita: “Uno degli uomini mi ha puntato la pistola al collo, i miei figli erano sotto shock”

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