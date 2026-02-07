Beatrice Macchi ricorda ancora bene quei momenti. La titolare della tabaccheria in via Bologna ha raccontato di essere stata minacciata con una pistola giovedì sera, poco prima del passaggio a livello. La rapina è durata solo qualche minuto, ma la paura è ancora forte. «Mi ha puntato la pistola in faccia e gli ho dato tutti i soldi in cassa», ha detto. Ora si riprende dallo shock, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare il ladro.

Ferrara, 7 febbraio 2026 – «Sono ancora sotto choc, ho avuto tanta paura». Il giorno dopo, ha negli occhi i concitati istanti della rapina subita giovedì sera, Beatrice Macchi, la titolare della tabaccheria in via Bologna, poco prima del passaggio a livello. Riavvolgere il nastro e tornare a quei terribili momenti non è facile: «Mio marito era uscito alle 18 ed ero rimasta sola – racconta –. Ad un certo punto entra un uomo con la berretta di lana, carnagione bianca, media statura. Penso sia un cliente e mi avvicino alla cassa in attesa che mi chieda qualcosa. Invece tira fuori un’arma automatica e fa il gesto di caricarla davanti a me, puntandomela contro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina choc, il racconto della titolare: “Mi ha puntato la pistola in faccia e gli ho dato tutti i soldi in cassa”

Un poliziotto ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in via Giuseppe Impastato a Rogoredo.

