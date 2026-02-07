Rapina choc il racconto della titolare | Mi ha puntato la pistola in faccia e gli ho dato tutti i soldi in cassa
Beatrice Macchi ricorda ancora bene quei momenti. La titolare della tabaccheria in via Bologna ha raccontato di essere stata minacciata con una pistola giovedì sera, poco prima del passaggio a livello. La rapina è durata solo qualche minuto, ma la paura è ancora forte. «Mi ha puntato la pistola in faccia e gli ho dato tutti i soldi in cassa», ha detto. Ora si riprende dallo shock, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare il ladro.
Ferrara, 7 febbraio 2026 – «Sono ancora sotto choc, ho avuto tanta paura». Il giorno dopo, ha negli occhi i concitati istanti della rapina subita giovedì sera, Beatrice Macchi, la titolare della tabaccheria in via Bologna, poco prima del passaggio a livello. Riavvolgere il nastro e tornare a quei terribili momenti non è facile: «Mio marito era uscito alle 18 ed ero rimasta sola – racconta –. Ad un certo punto entra un uomo con la berretta di lana, carnagione bianca, media statura. Penso sia un cliente e mi avvicino alla cassa in attesa che mi chieda qualcosa. Invece tira fuori un’arma automatica e fa il gesto di caricarla davanti a me, puntandomela contro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Ferrara Rapina
Il racconto del medico di guardia dopo gli spari ad Acerra: “Mi ha puntato la pistola contro”
Il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri: "Zack mi ha puntato la pistola, ho avuto molta paura e ho sparato"
Un poliziotto ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in via Giuseppe Impastato a Rogoredo.
Ultime notizie su Ferrara Rapina
Argomenti discussi: Rapina choc, il racconto della titolare: Mi ha puntato la pistola in faccia e gli ho dato tutti i soldi in cassa; Rapina choc a Torre del Greco, 20 coltellate al pallavolista: Ho cercato solo di difendere la mia Nancy; Resa dei conti e pestaggio dentro al bar: Danni e paura, siamo sotto choc; Rapina choc: armati bloccano l’auto, donna viene palpeggiata e poi le saccheggiano casa.
Tentata rapina in pieno giorno, il racconto dei minuti di terrore: Mia moglie minacciata dai banditi con una sprangaLa drammatica vicenda è accaduta intorno alle ore 18 di sabato nella villetta di famiglia in via Ristoro. Sono entrati da una finestra e l’hanno minacciata, poi è arrivato mio cognato e li ha messi i ... lanazione.it
Commerciante rapinata in casa,il racconto choc di Mirella Paolorossi: «Legata a una sedia e picchiata»MACERATA «Sono rientrata a casa dopo il lavoro. Nell’appartamento c’erano due malviventi che mi hanno picchiata e legata a una sedia». È il racconto choc dell’81enne Mirella Paolorossi, titolare di ... corriereadriatico.it
Rapina choc a Torre del Greco, 20 coltellate al pallavolista: «Ho cercato solo di difendere la mia Nancy» x.com
+++ Veneto – Rapina armata alle Poste: impiegata sotto choc facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.