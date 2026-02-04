truffata anziana per oltre 100mila euro da falsi consulenti finanziari

La Spezia, 4 febbraio 2026 – Un’anziana ha perso più di 100 mila euro in una truffa messa a segno da falsi consulenti finanziari. La donna, che si era lasciata convincere da promesse facili e da un falso senso di sicurezza, ha consegnato i soldi ai truffatori senza sospettare nulla. La vicenda si aggiunge a un elenco di inganni che colpiscono le persone più vulnerabili, spesso attratte dalla speranza di un futuro migliore a portata di clic.

La Spezia, 4 febbraio 2026 – Tra ingenuità e disperazione si insinuano i truffatori capaci di colpire le persone più fragili, spesso convincendole che un futuro migliore sia a portata di clic. Alla Spezia, questo meccanismo si è ripetuto ancora una volta, ma si è interrotto grazie alla collaborazione tra un istituto bancario e la guardia di finanza, che ha evitato l’ennesimo raggiro ai danni di un’anziana signora già provata da una perdita ingentissima: oltre 100mila euro sottratti nei mesi scorsi da sedicenti consulenti finanziari. Tentano di truffare una 93enne, lei gli fa trovare la polizia a casa: arrestate Il caso è emerso durante un normale servizio di controllo economico del territorio da parte di una pattuglia del Gruppo La Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un'anziana di 77 anni è stata vittima di una truffa messa in atto da falsi idraulici, che si sono presentati con l'inganno e hanno portato via i suoi gioielli.

