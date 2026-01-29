Roberto Maroni è stato una figura chiave per la Lega. Lo ricorda oggi Fontana, che sottolinea quanto il suo contributo abbia inciso non solo sul partito, ma anche sul Paese. Maroni è stato considerato un elemento essenziale, e il suo apporto politico viene riconosciuto come fondamentale.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni "è stata una figura per la Lega essenziale, fondamentale e ritengo sia giusto ricordarla perché ha dato un grosso contributo politico non solo al nostro partito ma anche a tutto il Paese". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Maroni, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari di Roberto Maroni'. Una "figura che si interessava di tante cose, di diverse cose e una figura -ha detto ancora il presidente della Camera- che ha sempre messo la passione per la politica e la competenza per la politica al primo posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Lega: Fontana, 'da Maroni contributo a nostro partito e a tutto il Paese'**

Approfondimenti su Maroni Lega

La Camera dei Deputati ricorda Roberto Maroni a tre anni dalla sua scomparsa, il 22 novembre 2022.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maroni Lega

Argomenti discussi: Camera omaggia Maroni, Fontana: testimone confronto democratico.

**Lega: Fontana, ‘da Maroni contributo a nostro partito e a tutto il Paese’**Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Roberto Maroni è stata una figura per la Lega essenziale, fondamentale e ritengo sia giusto ricordarla perché ha dato un grosso contributo politico non solo al nostro ... ilsannioquotidiano.it

Camera omaggia Maroni, Fontana: testimone confronto democraticoRoma, 26 gen. (askanews) - A tre anni dalla scomparsa, avvenuta il 22 novembre 2022, la Camera dei Deputati rende omaggio alla figura di ... notizie.tiscali.it

Alcuni momenti di questa 3 giorni di idee e valori con il Vice Premier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il vicesegretario della lega Claudio Durigon, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi, il Sottosegretario a facebook

La Lega di Salvini, che esprime il presidente della Camera Lorenzo Fontana, con il generale Vannacci il 30 gennaio porta una bella carrellata di neofascisti a Montecitorio, da CasaPound al Veneto Fronte Skinheads, passando per ex Forza Nuova e Rete dei x.com