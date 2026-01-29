**Lega | Fontana ' da Maroni contributo a nostro partito e a tutto il Paese' **
Roberto Maroni è stato una figura chiave per la Lega. Lo ricorda oggi Fontana, che sottolinea quanto il suo contributo abbia inciso non solo sul partito, ma anche sul Paese. Maroni è stato considerato un elemento essenziale, e il suo apporto politico viene riconosciuto come fondamentale.
Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni "è stata una figura per la Lega essenziale, fondamentale e ritengo sia giusto ricordarla perché ha dato un grosso contributo politico non solo al nostro partito ma anche a tutto il Paese". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Maroni, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari di Roberto Maroni'. Una "figura che si interessava di tante cose, di diverse cose e una figura -ha detto ancora il presidente della Camera- che ha sempre messo la passione per la politica e la competenza per la politica al primo posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Camera omaggia Maroni, Fontana: testimone confronto democratico
La Camera dei Deputati ricorda Roberto Maroni a tre anni dalla sua scomparsa, il 22 novembre 2022.
