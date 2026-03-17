Torna l’ecobonus al via dal 18 marzo le prenotazioni per moto e motorini

Dal 18 marzo sono aperte le prenotazioni per l’ecobonus su ciclomotori e motocicli, con le richieste che si potranno effettuare dalle 12.00 tramite il portale dedicato. I concessionari potranno accedere al sistema per prenotare le agevolazioni previste per questi veicoli, mentre le richieste saranno gestite online. L’iniziativa riguarda esclusivamente moto e motorini.

Torna l’ecobonus. Al via il 18 marzo le prenotazioni per ciclomotori e motocicli. Dalle 12.00 di domani i concessionari potranno prenotare, tramite il portale dedicato ecobonus.mimit.gov.it, gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria Le (ciclomotori e motoveicoli a due, tre o quattro ruote). Per l’incentivo la legge di Bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. Il contributo – rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e – verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4mila euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torna l’ecobonus, al via dal 18 marzo le prenotazioni per moto e motorini Articoli correlati SOUL Festival di Spiritualità Milano 2026: dal 18 al 22 marzo torna la terza edizione dedicata al “Mistero, il canto del mondo”Cinque giorni, oltre 60 appuntamenti diffusi in città e più di 80 protagonisti tra scrittori, filosofi, teologi, artisti, giornalisti e scienziati:... Moto elettriche: Ecobonus 2026, rottamando prendi fino a 4.000€!Ecobonus Moto 2026: Incentivi in Evoluzione per un Futuro Elettrico su Due Ruote Gli incentivi per l’acquisto di motocicli e quadricicli elettrici... Una raccolta di contenuti su Torna l'ecobonus al via dal 18 marzo le... Discussioni sull' argomento Bonus infissi 2026: guida completa per scegliere tra Ecobonus e Bonus casa (detrazioni 50% e 36%); Infissi e detrazioni nel 2026: Ecobonus o Bonus Casa? Le differenze decisive che possono far risparmiare migliaia di euro; Lo Zingaro torna a respirare: oggi riapre un simbolo della Sicilia; Sotto il Vulcano Fest: Blanco torna in Sicilia per l’unica data a Catania. Ecobonus, conto alla rovescia per la comunicazione all’Enea: aperto il portale, 90 giorni di tempoAl via il conto alla rovescia per presentare la comunicazione all’Enea per ottenere l’ecobonus per gli interventi di risparmio energetico effettuati nel 2025. La comunicazione deve essere presentata ... repubblica.it Corte d'appello vaticana, processo Becciu: si torna in aula La Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Ha dunque ordinato "la rinnovazione del dibattimento", il deposito in cancelleria di tutti gli atti e docu - facebook.com facebook Il reality show torna su Canale 5 dopo il polverone sollevato da Fabrizio Corona e la sua inchiesta: cosa cambierà, però, davvero rispetto al passato x.com