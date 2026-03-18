Dal 18 marzo sono di nuovo disponibili gli incentivi per l'acquisto di motocicli e ciclomotori a basso impatto ambientale. Chi desidera usufruire dell'ecobonus può accedere a contributi fino a 4.000 euro attraverso un canale dedicato. Questa misura riguarda chi intende sostituire il proprio veicolo con uno più ecologico, incentivando così scelte di mobilità sostenibile.

Dal 18 marzo torna operativo il canale degli incentivi per chi sceglie di acquistare un ciclomotore o un motociclo a ridotto impatto ambientale. A muoversi, però, non saranno direttamente gli acquirenti, bensì i concessionari, chiamati a prenotare il contributo previsto per i veicoli della categoria Le. La misura si inserisce nel filone delle politiche pubbliche che puntano a favorire una mobilità più sostenibile e, allo stesso tempo, a sostenere il rinnovo di mezzi ormai superati. Sul piano economico, il beneficio può alleggerire in modo significativo il prezzo finale: fino a 3mila euro senza rottamazione e fino al 40% del costo di acquisto in presenza di un vecchio veicolo da demolire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecobonus moto e ciclomotori, come ottenere fino a 4mila euro di incentivi

Articoli correlati

Ecobonus 2026, al via lo sconto per moto e motorini elettrici: come ottenere fino a 4 mila euro di incentiviIl 18 marzo via alle prenotazioni per l’ecobonus 2026 per ciclomotori e motocicli.

Leggi anche: Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo

Altri aggiornamenti su Ecobonus moto

Temi più discussi: Ecobonus, al via le domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: fino a 4mila euro di incentivi, ecco come fare; Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta; Ecobonus 2026 per moto e motorini al via: previsti fino a quattromila euro di contributi; Bonus per moto e scooter da oggi, fino a 4mila euro: vale solo per 7 categorie.

Bonus moto e motorini, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e come fare domandaPartono da oggi, mercoledì 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il Mimit, ... msn.com

Ecobonus moto e scooter: oggi il via alle prenotazioniTornano disponibili 30 milioni di contributi per il 2026, destinati a chi compra nuovi moto e scooter (ma anche quadricicli e ciclomotori) ... dueruote.it

Ecobonus moto e scooter: da oggi scattano le prenotazioni, fino a 4.000 euro di incentivo x.com

Dal 18 marzo apertura prenotazioni ecobonus moto elettriche e ibride. Fino a 4.000 euro con rottamazione, 3.000 senza. - facebook.com facebook