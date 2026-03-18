Dal 18 marzo i concessionari possono iniziare a prenotare gli incentivi dell’ecobonus moto 2026, che offre fino a 4.000 euro per l’acquisto di ciclomotori e motocicli a basso impatto ambientale. La misura riguarda veicoli di categoria Le e rappresenta una opportunità per chi intende acquistare un veicolo più sostenibile. Le prenotazioni si svolgono attraverso i concessionari autorizzati.

Via all’ ecobonus per ciclomotori e motocicli green. A partire dal 18 marzo, i concessionari potranno prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria Le. Per chi acquista senza rottamazione, il bonus ha un valore fino a 3mila euro, mentre aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto con la rottamazione del precedente veicolo. Dai requisiti agli importi, scopriamo cosa c’è da sapere sull’ecobonus per motocicli e ciclomotori 2026. Cos’è l’ecobonus per motocicli e ciclomotori. Con “ecobonus “si intende un’agevolazione all’acquisto di prodotti per l’abbattimento delle emissioni di CO?. Nello specifico, quello dedicato a motocicli e ciclomotori permette l’ acquisto di un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie: L1e;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ecobonus moto 2026 da 4mila euro, via alle prenotazioni: come ottenerlo

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