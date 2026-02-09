I giovani del Movimento 5 Stelle del Sannio sono saliti a Roma per partecipare all’evento “194: i dati negati”. Giovedì 5 febbraio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, hanno portato la loro voce in un incontro dedicato a denunciare la mancanza di trasparenza sui numeri dell’interruzione volontaria di gravidanza, un tema sempre caldo e di grande attualità.

Tempo di lettura: 3 minuti di Annalisa Papa Anche il Sannio ha avuto una voce all’evento “194: i dati negati”, svoltosi giovedì 5 febbraio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, promosso dal Movimento 5 Stelle per denunciare la mancata trasparenza sui dati relativi all’applicazione della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. A rappresentare il territorio sannita sono stati Serena Marcarelli e Giuseppe Cefalù, giovani attivisti del Network Giovani del Movimento 5 Stelle, che hanno preso parte a una giornata intensa di confronto politico e istituzionale. La conferenza stampa, promossa dalla deputata Gilda Sportiello, ha visto il contributo di relatori ed esperti tra cui Federica Pennelli, Corinna De Cesare, Federica Di Martino, Silvana Agatone e Matteo Cadeddu, che hanno mappato lo stato attuale dell’applicazione della legge 194, evidenziando come l’assenza di dati aggiornati rappresenti un ostacolo concreto all’esercizio di un diritto sancito dalla legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovani del M5S del Sannio alla Camera per l’evento “194: i dati negati”

Approfondimenti su M5S Sannio

Un evento sorprendente mette in luce la crescente convergenza tra i giovani del M5s e dei Comunisti, segnando una possibile svolta nel panorama politico italiano.

L'articolo esplora due notizie di attualità: le preoccupanti conseguenze della manovra del Governo Meloni sul Mezzogiorno, evidenziate dai dati Svimez, e l'incidente di violenza che ha portato all'arresto di un uomo accusato di aver accoltellato un barista.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su M5S Sannio

Argomenti discussi: Giovani, donne, fragili e nuove povertà: una riforma che rimette al centro il bisogno delle persone; Gioco d'azzardo, Croatti (M5S): A Rimini la terza spesa pro capite più alta della Regione; I Giovani democratici sui problemi del mercato ittico: Noti da tempo, inaccettabile l'immobilismo dell'amministrazione; VIDEO | Voto segreto, trasparenza e il dibattito all’Ars: l’intervista all’onorevole Varrica (M5S).

Maltempo, Lorefice(M5S): Prima Pucci, poi sud che frana: le priorità del governoRoma – La scala delle priorità del Governo è sempre più sbilanciata. Meloni si è espressa sul ciclone Harry e su Niscemi solo a distanza di giorni dal picco dell’emergenza, quando i territori del Sud ... ilfattonisseno.it

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «DL ELEZIONI, BALDINO (M5S): DISEGNO DEL GOVERNO È MENO PARTECIPAZIONE E PIÙ PROPAGANDA»La deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino ha espresso dure critiche nei confronti del governo durante il suo intervento in Aula sul Dl Elezioni, ... agenziagiornalisticaopinione.it