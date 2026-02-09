Giovani del M5S del Sannio alla Camera per l’evento 194 | i dati negati

I giovani del Movimento 5 Stelle del Sannio sono saliti a Roma per partecipare all’evento “194: i dati negati”. Giovedì 5 febbraio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, hanno portato la loro voce in un incontro dedicato a denunciare la mancanza di trasparenza sui numeri dell’interruzione volontaria di gravidanza, un tema sempre caldo e di grande attualità.

Tempo di lettura: 3 minuti   di Annalisa Papa Anche il Sannio ha avuto una voce all’evento “194: i dati negati”, svoltosi giovedì 5 febbraio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, promosso dal Movimento 5 Stelle per denunciare la mancata trasparenza sui dati relativi all’applicazione della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. A rappresentare il territorio sannita sono stati Serena Marcarelli e Giuseppe Cefalù, giovani attivisti del Network Giovani del Movimento 5 Stelle, che hanno preso parte a una giornata intensa di confronto politico e istituzionale. La conferenza stampa, promossa dalla deputata Gilda Sportiello, ha visto il contributo di relatori ed esperti tra cui Federica Pennelli, Corinna De Cesare, Federica Di Martino, Silvana Agatone e Matteo Cadeddu, che hanno mappato lo stato attuale dell’applicazione della legge 194, evidenziando come l’assenza di dati aggiornati rappresenti un ostacolo concreto all’esercizio di un diritto sancito dalla legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

