Roma | il Bioparco accoglie quattro giovani lupi grigi eurasiatici
Il Bioparco di Roma ha recentemente accolto quattro giovani lupi grigi eurasiatici, come mostrano le immagini scattate dal fotografo Massimiliano Di Giovanni e pubblicate dall’archivio del parco. Le nuove arrivano in un’area dedicata, che ospita diverse specie animali. Le foto pubblicate mostrano i lupi all’interno del loro habitat, con dettagli sulla loro presenza visibile ai visitatori.
Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco Immagine del Bioparco di Roma. Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco Un’altra vista dal Bioparco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Articoli correlati
Quattro giovani lupi grigi arrivano al BioparcoCosa: L’accoglienza di quattro esemplari di lupo grigio eurasiatico (Canis lupus lupus).
Evoluzione e maschere: il Darwin Day al Bioparco di RomaCosa: Una giornata dedicata a Charles Darwin con visite guidate, laboratori interattivi e attività sull’evoluzione, unita a una promozione speciale...
Approfondimenti e contenuti su Roma il Bioparco accoglie quattro...
Discussioni sull' argomento Poggio Mirteto. I Carabinieri denunciano un 39enne per furto e indebito utilizzo di carte di pagamento; Nati due gemelli di tamarino imperatore al Bioparco di Roma.
Bioparco di Roma accoglie quattro giovani lupi grigi eurasiatici: scopri la loro storiaAl Bioparco di Roma sono arrivati quattro giovani lupi grigi eurasiatici (Canis lupus lupus), due maschi e due femmine appartenenti alla stessa cucciolata. Gli animali, che ad aprile compiranno ... ilmessaggero.it
Il Bioparco di Roma accoglie quattro giovani lupi grigi eurasiaticiNewTuscia – ROMA – Al Bioparco di Roma sono arrivati quattro giovani individui di lupo grigio eurasiatico (Canis lupus lupus), due femmine e due maschi, appartenenti alla stessa cucciolata. Gli ... newtuscia.it
Ieri a Roma abbiamo presentato ufficialmente la Scuola della Consapevolezza dei Talenti. Un progetto formativo nato per una missione chiara: trasformare il talento in opportunità di crescita. Un ecosistema formativo pensato per aiutare le nuove generazioni a - facebook.com facebook
L’AS Roma è lieta di accogliere Eurobet.live come Main Sponsor del Club asroma.com/it/notizie/750… #ASRoma | Eurobet.live | #sentilapassionedalvivo x.com