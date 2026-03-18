Luca Marinelli, tra gli attori italiani più apprezzati, si prepara a salire sul palco del Teatro delle Muse di Ancona, dove rappresenterà uno spettacolo tratto da Calvino. La rappresentazione sarà in programma a partire da domani alle ore 20. La produzione vede Marinelli protagonista e si svolgerà in apertura di una stagione teatrale.

Uno dei migliori attori italiani si appresta a salire sul palco del Teatro delle Muse di Ancona. E’ Luca Marinelli, che da domani (ore 20.30) a domenica sarà protagonista dello spettacolo " La cosmicomica vita di Q ", liberamente tratto da " Tutte le cosmicomiche " di Italo Calvino. La pièce è ideata e diretta dallo stesso Marinelli (co-regista Danilo Capezzani), con la drammaturgia firmata da Vincenzo Manna. In scena c’è una compagnia di eccellenti attori, composta da Valentina Bellè, Federico Brugnone, Alissa Jung, Fabian Jung, Gabriele Portoghese e Gaia Rinaldi. Scene e luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Anna Missaglia, le musiche originali di Giorgio Poi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la cosmicomica vita di Q. Marinelli porta in scena Calvino

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