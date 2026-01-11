Sangio è vietato fallire L’Antella per Calderini

La Sangiovannese si prepara alla trasferta contro l’Antella, squadra che dopo importanti cambiamenti tecnici ha ottenuto risultati stabili in classifica. Dopo la sconfitta di domenica, la formazione biancoazzurra cerca punti importanti per migliorare la propria posizione. La partita si svolgerà questo pomeriggio alle 14:30 sul sintetico di Bagno a Ripoli, un impegno fondamentale nel percorso di stagione.

SAN GIOVANNI Dopo l’amara sconfitta di domenica con il Grassina, la Sangiovannese questo pomeriggio alle 14,30 è attesa dalla trasferta sul sintetico di Bagno a Ripoli al cospetto dell’ Antella che, dopo la rivoluzione tecnica messa in atto dalla società con l’allontanamento di Del Grosso e Sireno e l’arrivo in panchina di Marco Brachi, ha trovato una continuità di risultati tale da poter stazionare nelle zone che contano della graduatoria. Merito anche di un organico che può vantare molti ricambi e che dopo una fase iniziale non di certo positiva pare aver ingranato la marcia giusta anche alla luce di alcuni recuperi degli infortuni che, proprio a inizio stagione, non hanno permesso di restare attaccati al primo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

