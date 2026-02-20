Sea Watch | Governo all’appello 18 migranti salvati al centro

Il governo italiano ha deciso di impugnare la sentenza del Tribunale di Palermo, che ha sospeso il fermo della nave Sea Watch. La causa è il salvataggio di 18 migranti nel Mediterraneo, avvenuto pochi giorni fa. La decisione ha portato a una richiesta di risarcimento da parte di alcuni ministeri coinvolti. La vicenda ha scatenato critiche e confronti tra le autorità. Questa situazione si aggiunge alle tensioni sulle operazioni di salvataggio nel mare, che continuano a generare discussioni pubbliche. La nave si trova ancora nel porto, in attesa di sviluppi legali.

Sea Watch, il governo in appello: "Impugneremo la sentenza". Il governo italiano ha annunciato l'intenzione di contestare legalmente la decisione del Tribunale di Palermo che ha sospeso il fermo di una nave della ong Sea Watch e ha stabilito un risarcimento a carico di diversi ministeri. La vicenda, legata a un episodio risalente al 2019, riaccende il dibattito sulle politiche migratorie e sul ruolo delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha ribadito la volontà di sfruttare tutti e tre i gradi di giudizio per tutelare la posizione del governo. Caso Sea Watch, scontro aperto tra governo, magistratura e istituzioni: intervengono Mattarella, Meloni e SalviniIl caso Sea Watch riaccende lo scontro tra governo e magistratura. La sentenza del Tribunale di Palermo che ha riconosciuto un risarcimento di circa 76mila euro alla ong Sea Watch per il fermo ... Tensione tra governo e toghe dopo il risarcimento alla Sea WatchGiorgia Meloni attacca una parte della magistratura dopo la sentenza che impone un risarcimento alla Sea Watch; il dibattito politico si riaccende tra richiami istituzionali e strategie di maggioranza ...