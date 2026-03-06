Nella puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4, il dibattito sulla guerra in Iran si è concentrato esclusivamente su insulti rivolti a Donald Trump, senza approfondimenti o opinioni diverse. La discussione si è svolta con toni molto forti, lasciando poco spazio a analisi o confronto pacato. La trasmissione ha mostrato un taglio molto diretto, senza interventi che andassero oltre le accuse e le provocazioni.

Scegliete: o gli insulti o l’Apocalisse. Il dibattito sulla guerra in Iran in studio a È sempre Cartabianca, su Rete 4, assume contorni piuttosto foschi. Rula Jebreal e Concita De Gregorio, ospiti di Bianca Berlinguer, partono e finiscono nello stesso modo: la colpa del conflitto è di Bibi, eppure le parole peggiori se le guadagna Donald Trump. «Vuoi dire che è stato in qualche modo Netanyahu a decidere sull’accelerazione di questo bombardamento?», domanda la conduttrice. «Sara Jacobs (deputata americana di origini ebraiche, ndr) ha detto che sono 40 anni che Netanyahu vorrebbe bombardare l’Iran. Ha cercato di spingere tutti i presidenti americani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - È sempre cartabianca, solo insulti a Donald Trump: cosa va in onda

È sempre Cartabianca, "Trump pagliaccio assassino": piovono insulti in studioLevata di scudi contro Donald Trump a È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer.

E’ sempre Cartabianca, Berlinguer in onda dopo operazione all’occhio(Adnkronos) – Bianca Berlinguer torna in onda per condurre E' sempre Cartabianca, oggi 13 gennaio su Rete4, ma deve ancora fare i conti con i postumi...

Tutti gli aggiornamenti su Donald Trump.

Discussioni sull' argomento È sempre cartabianca, solo insulti a Donald Trump: cosa va in onda; È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 marzo su Rete 4 - TPI; E' sempre CartaBianca, Rula Jebreal insulta Trump: L'unico stupido abbastanza per farlo | Libero Quotidiano.it; E' sempre CartaBianca Rula Jebreal insulta Trump | L' unico stupido abbastanza per farlo.

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 marzo su Rete 4È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 ... tpi.it

"Stiamo continuando a demolire" l'Iran. Il presidente americano Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'Inter Miami CF e Lionel Messi, ha rimarcato nelle battute iniziali che Teheran è ormai "senza aeronautica, senza difese, senza missili". Poco dopo, - facebook.com facebook

Un'altra bella foto della vergogna: Messi alla Casa Bianca con l'Inter Miami, stringe la mano a Donald Trump, che in questi giorni sta bombardando l'Iran. La squadra della Florida è stata invitata per celebrare la vittoria della MLS Cup del 2205. x.com