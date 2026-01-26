Il reggiseno a vista sta riconquistando il suo posto nel guardaroba contemporaneo, diventando un elemento di stile e raffinatezza. Dopo aver sfilato sulle passerelle di marchi come Tom Ford e Fendi, questa tendenza si conferma come un accessorio di tendenza per il 2026. Un ritorno che sottolinea come il dettaglio possa trasformarsi in un elemento distintivo, contribuendo a creare look eleganti e sofisticati senza eccessi.

È in lista per diventare un vero e proprio accessorio must have del 2026. Il reggiseno a vista torna infatti sulle passerelle: da Tom Ford a Fendi, quello che dovrebbe essere un capo di intimo si classifica come (di nuovo) un simbolo ben preciso. E reclama il suo spazio, uscendo ufficialmente dal cassetto dell’abbigliamento intimo, come accade ciclicamente ormai dagli anni ’90. Il reggiseno a vista è tornato: ecco alcune inspo. Non tutti sanno che in realtà il reggiseno nasce per sostituire gli scomodi e ingombranti bustini. Simbolo di lotta e rivoluzione, in tantissime scelgono di non usarlo: per praticità si, ma anche per presa di posizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E se vi dicessimo che il reggiseno a vista è più elegante di quello che pensiamo?

