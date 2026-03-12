E se vi dicessimo che gli occhiali da sole del 2026 sono retrò e futuristic vibes?

Nel 2026 gli occhiali da sole sono tornati di moda con un mix di stili che uniscono elementi retrò e futuristici. Le collezioni includono forme che richiamano gli anni ’90 e dettagli colorati vivaci, creando un look che combina nostalgia e innovazione. I brand presentano modelli che si distinguono per linee audaci e materiali innovativi, rendendo gli occhiali da sole un accessorio protagonista della stagione.

Nel 2026 gli occhiali da sole tornano più protagonisti che mai, con una serie di trend che mixano nostalgia anni ‘90, silhouette futuristiche e dettagli super colorati. Il risultato? Una stagione eyewear decisamente più divertente, dove il minimal convive con modelli maxi e statement. I trend che ci porteremo per tutto l’anno sono sicuramente vibe futuristiche e retrò. Gli aviator? Per la gioia dei fan, torneranno. Gli occhiali da sole del 2026: i trend più cool sono quelli tra vibe retrò e montature futuristiche. Le passerelle primavera-estate hanno già dato il verdetto: gli occhiali da sole non sono più solo un accessorio funzionale, ma un vero pezzo di styling. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

