Beatles | Little Steven rivela il debito dei Rolling Stones e di una generazione di rockstar

Little Steven Van Zandt non ha mezzi termini: dice che senza i Beatles, i Rolling Stones e molte altre rockstar non sarebbero qui. Il chitarrista americano afferma che i Beatles hanno dato il via a tutto, cambiando per sempre la storia del rock.

Il chitarrista Little Steven Van Zandt ha espresso un’opinione netta sull’influenza dei Beatles sulla storia del rock, affermando che senza il contributo del quartetto di Liverpool, i Rolling Stones non sarebbero mai esistiti. La riflessione, pubblicata sui social media l’11 febbraio 2026, sottolinea il ruolo cruciale dei Beatles nell’aprire la strada ad altri gruppi, offrendo anche un’analisi del percorso dei Rolling Stones. La discussione, nata online, ha riacceso il dibattito tra i fan sulle due leggendarie band, spesso considerate le pietre miliari del rock and roll. Little Steven, veterano della scena musicale e collaboratore storico di Bruce Springsteen, ha voluto precisare come l’impatto dei Beatles sia stato fondamentale per lo sviluppo del rock in generale.🔗 Leggi su Ameve.eu

