Giovanni Malagò | Spero e penso che Goggia si stia tenendo le gare giuste per le Olimpiadi

Giovanni Malagò ha espresso fiducia nelle scelte di preparazione di Sofia Goggia, ritenendole adeguate per affrontare le imminenti Olimpiadi. Lo sci alpino si avvicina a uno dei momenti più importanti dell’anno, rappresentando un traguardo fondamentale per molte atlete. La preparazione e le decisioni prese prima dell’appuntamento olimpico saranno decisive per il successo delle atlete italiane in questa prestigiosa competizione.

Lo sci alpino corre veloce verso l'appuntamento chiave dell'annata e, per tantissime atlete, della propria carriera, le Olimpiadi. L'Italia, per ben figurare e recitare un ruolo da protagonista, deve affidarsi alle sue stelle. Federica Brignone e Sofia Goggia sono la speranza dell'universo azzurro e, in quest'ottica, il rientro in gara della valdostana rappresenta una grande notizia. Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, a margine di un evento a Roma, si è soffermato sul rientro alle gare di Federica Brignone, definito come un evento straordinario e si è espresso su Sofia Goggia definendola come un cavallo di razza.

A che ora le prossime gare di Sofia Goggia: tutte le gare prima delle OlimpiadiLe prossime gare di Sofia Goggia in Coppa del Mondo, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, includono otto appuntamenti tra gigante, superG e discesa.

