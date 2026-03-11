A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in programma dal 17 marzo 2026, Selvaggia Lucarelli ha condiviso alcune rivelazioni sulla reazione di Milly Carlucci riguardo alle esclusività. La giornalista ha affermato che Carlucci ha dichiarato di non avere accordi di esclusiva e che questa posizione è stata comunicata pubblicamente.

A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal 17 marzo 2026, Selvaggia Lucarelli si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni. Lei vestirà i panni di opinionista del reality, una decisione che ha stupito i telespettatori abituati da anni a vederla a Ballando con le Stelle. Come ha reagito Milly Carlucci al suo passaggio al Grande Fratello Vip? In un'intervista concessa al settimanale Chi ha fatto sapere che la conduttrice aveva già detto qualche tempo fa che se uno dei giurati fosse passato dall'altra parte ci sarebbe rimasta male. Il fatto che abbia accettato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip non significa che non la rivedremo a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli svela la reazione di Milly Carlucci: “Io non ho esclusive”

