Ancona è stata scelta come Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione è stata annunciata dopo la conclusione della selezione, che ha coinvolto vari candidati in tutta Italia. La città ha ottenuto il riconoscimento in un processo che ha visto partecipare numerosi enti e rappresentanti istituzionali. Tra le altre città in corsa, Mirabella Eclano ha espresso delusione per l’esito della selezione.

Tempo di lettura: 2 minuti È Ancona ad aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La proclamazione è avvenuta oggi al Collegio Romano, alla presenza del ministro Alessandro Giuli e della giuria incaricata della selezione. Determinante il progetto “ Ancona. Questo adesso ”, ritenuto capace di coniugare identità e innovazione, con una proposta culturale ampia e contemporanea. Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro per dare concretezza al programma presentato. Tra le protagoniste della selezione anche Mirabella Eclano, unica realtà campana arrivata fino alla fase finale. Il dossier “L’Appia dei popoli” non è bastato per la vittoria, ma ha rappresentato un passaggio significativo per il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - È Ancona la Capitale italiana della Cultura: delusione per Mirabella Eclano

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