Capitale italiana della Cultura 2028 la Regione Campania sostiene Mirabella Eclano

La Regione Campania ha annunciato il sostegno ufficiale alla candidatura di Mirabella Eclano come Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione è stata comunicata recentemente, evidenziando l’impegno della regione nel valorizzare il patrimonio culturale del territorio. La città di Mirabella Eclano si trova ora a concorrere con altre realtà italiane per ottenere il riconoscimento.

La Regione Campania promuove e sostiene la prestigiosa candidatura di Mirabella Eclano al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La città irpina, con il dossier “L’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking”, è - tra le dieci finaliste - l’unica rappresentante della Campania ammessa alla selezione finale. Mercoledì 18 marzo il Ministero della Cultura proclamerà la vincitrice. Il progetto, elaborato su impulso e coordinamento del sindaco Giancarlo Ruggiero e dell’assessora comunale alla Cultura Raffaella Rita D’Ambrosio, propone un modello di sviluppo territoriale permanente fondato sulla cultura: dall’arte pubblica diffusa alla musica identitaria, dalla letteratura immersiva al teatro di avanguardia e molto altro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

