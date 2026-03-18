Ancona è stata scelta come Capitale italiana della Cultura 2028 con voto unanime, superando Forlì, che era considerata favorita. Il progetto vincitore si chiama

Ancona è ufficialmente la Capitale italiana della Cultura 2028. L’annuncio, diramato dal ministero della Cultura al termine della selezione tra le città finaliste, segna una svolta storica per il capoluogo marchigiano. Il riconoscimento porta con sé un finanziamento statale e soprattutto una nuova centralità culturale e strategica nel panorama nazionale. Eppure il voto unanime non appariva così scontato alla vigilia, quando anzi sembrava favorita Forlì. La proclamazione di Ancona Capitale italiana della Cultura Quali altre città erano candidate a Capitale della Cultura Perché ha vinto Ancona La proclamazione di Ancona Capitale italiana della Cultura L’apertura della busta che ha proclamato Ancona è avvenuta nella Sala Spadolini del ministero della Cultura, per mano del presidente della giuria Davide Maria D’Esario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ancona è Capitale italiana della Cultura 2028, votata all'unanimità: beffata Forlì che era favorita

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