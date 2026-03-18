Ancona capitale italiana della cultura 2028 | l' annuncio di Giuli

Il ministro della Cultura ha annunciato che Ancona sarà la Capitale italiana della Cultura nel 2028. La comunicazione è stata fatta durante un evento al Collegio romano, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta. La decisione riguarda ufficialmente la città, che si prepara a ricevere questo riconoscimento tra circa cinque anni.

Lo Stato acquista un capolavoro del Caravaggio per 30 milioni. Dove sarà esposto GUARDA La Capitale italiana della Cultura 2028 è Ancona. L'ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al Collegio romano. Le dieci finaliste erano Anagni (Frosinone), Ancona, Catania, Colle di Val d'Elsa (Siena), Forlì assieme a Cesena, Gravina di Puglia (Bari), Massa, Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana (Spezia) e Tarquinia (Viterbo).. Video su questo argomento Lo Stato acquista un capolavoro del Caravaggio per 30 milioni. Dove sarà esposto GUARDA Andrea Regina Lo Stato acquista un capolavoro del Caravaggio per 30 milioni. Dove sarà esposto GUARDA Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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