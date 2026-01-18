Domenica In scontro tra Valeria Marini e Mammucari | Teo basta E Mara Venier piange
Durante la puntata di Domenica In del 18 gennaio, si è verificato un momento di tensione tra Valeria Marini e Teo Mammucari, con un acceso scambio di battute. La discussione ha suscitato emozioni, portando Mara Venier a commuoversi. L’episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori, evidenziando le dinamiche emozionali che si sono sviluppate durante la trasmissione.
Attimi di tensione e pure qualche lacrima a Domenica In. È successo nella puntata andata in onda su Rai 1 domenica 18 gennaio. Al centro di uno scontro Valeria Marini e Teo Mammucari mentre Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime dopo l’intervista a Carlo Ponti Junior, il figlio più grande di Sophia Loren. A Domenica In scontro tra Valeria Marini e Teo Mammucari. Durante il talk dedicato al Festival di Sanremo, c’è stato un battibecco piuttosto acceso tra Valeria Marini e Teo Mammucari a Domenica In. Tutto è partito dopo l’esibizione della soubrette sarda, tornata nel salotto di Mara Venier dopo la pace televisiva con la madre Gianna Orrù. 🔗 Leggi su Dilei.it
“Ma che stai a dì”. Tensione e ironia a Domenica In tra Mara Venier e Teo Mammucari
L’ultima puntata dell’anno di Domenica In su Rai 1 si presenta con un tono rilassato, tra discussioni leggere e momenti di ironia. Tra Mara Venier e Teo Mammucari si crea un’atmosfera di confronto tranquillo, arricchita da commenti spontanei e battute. Un modo per concludere la stagione televisiva con naturalezza e semplicità, mantenendo uno stile sobrio e vicino al pubblico.
Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: "Ma che stai a dì?"
Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari hanno vissuto un breve scambio di battute, suscitando un momento di imbarazzo tra i telespettatori. La discussione, apparentemente spontanea, ha catturato l’attenzione, sottolineando il tono informale e genuino del programma. Un episodio che ha aggiunto un tocco di naturalezza all’appuntamento domenicale su Rai 1, lasciando comunque intatta la sobria eleganza della trasmissione.
