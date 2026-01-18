Domenica In scontro tra Valeria Marini e Mammucari | Teo basta E Mara Venier piange

Durante la puntata di Domenica In del 18 gennaio, si è verificato un momento di tensione tra Valeria Marini e Teo Mammucari, con un acceso scambio di battute. La discussione ha suscitato emozioni, portando Mara Venier a commuoversi. L’episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori, evidenziando le dinamiche emozionali che si sono sviluppate durante la trasmissione.

Attimi di tensione e pure qualche lacrima a Domenica In. È successo nella puntata andata in onda su Rai 1 domenica 18 gennaio. Al centro di uno scontro Valeria Marini e Teo Mammucari mentre Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime dopo l’intervista a Carlo Ponti Junior, il figlio più grande di Sophia Loren. A Domenica In scontro tra Valeria Marini e Teo Mammucari. Durante il talk dedicato al Festival di Sanremo, c’è stato un battibecco piuttosto acceso tra Valeria Marini e Teo Mammucari a Domenica In. Tutto è partito dopo l’esibizione della soubrette sarda, tornata nel salotto di Mara Venier dopo la pace televisiva con la madre Gianna Orrù. 🔗 Leggi su Dilei.it

