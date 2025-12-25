Anche nel periodo natalizio, quando gran parte del Paese osserva una pausa collettiva, la tenuta dei servizi essenziali resta sotto pressione a causa delle difficoltà di copertura dei turni e delle crescenti carenze di personale. Organici ridotti all’osso. "La situazione dei pronto soccorso è in continua evoluzione, già oggi soffriamo di una carenza di personale infermieristico importante. Il periodo delle festività natalizie ha forti criticità, dovuto all'afflusso di pazienti e ai permessi di ferie del personale". Lo ha dichiarato Daniele Ballabio, segretario generale di Uil Fpl Lombardia. Nella foto d’archivio, l’ingresso del pronto soccorso di un ospedale A Pistoia crescono gli accessi "Questa emergenza c'è sempre stata, ma ogni anno ci si ritrova ad affrontare una riduzione sempre più alta di infermieri, soggetti a un ulteriore carico di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Natale in ospedale, pronto soccorso sotto stress per la carenza di infermieri. “Ogni anno è peggio”

Leggi anche: Pronto soccorso sotto stress, afflusso immane di pazienti: scatta l'ampliamento del 'Moscati'

Leggi anche: Aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino: esagitato insulta medici e infermieri, poi si scaglia contro i carabinieri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Faenza, l'Associazione Nazionale Carabinieri in ospedale per gli auguri di Natale al personale medico; Supereroi e doni natalizi per i piccoli pazienti, iniziativa della Seus 118 in ospedale; Natale: l’emergenza personale infermieristico mette alla prova gli ospedali; Sanità, il piano per le feste.

Il Natale di chi lavora in ospedale - L'impegno non cambia: «Ictus e infarti non conoscono festivi» ... rainews.it