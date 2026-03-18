Dune 3 il primo trailer segna la svolta | la saga entra nella sua fase più oscura

È stato pubblicato il primo trailer di Dune: Parte Tre, segnando un momento importante per la saga cinematografica. La clip mostra scene inedite e introduce alcuni dei personaggi principali, suscitando grande attenzione tra i fan. La data di uscita e i dettagli sulla trama non sono ancora stati annunciati ufficialmente. Il trailer è ora disponibile online e sta facendo il giro del web.

Roma, 18 marzo 2026 – Il primo trailer di Dune: Parte Tre è finalmente arrivato e l’hype è già alle stelle. Il capitolo conclusivo della trilogia di Denis Villeneuve promette una svolta più oscura e intensa, tra guerra, potere e destino. Un finale che non solo chiude la saga, ma la proietta nel pantheon delle grandi trilogie epiche del cinema, accanto a Star Wars e Il Signore degli Anelli. Un trailer tra visioni, guerra e destino. Le prime immagini del trailer mostrano subito un cambio di tono: Dune 3 si presenta come un capitolo più maturo, quasi crepuscolare. Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, appare segnato dal potere e dalle conseguenze delle sue scelte, mentre il racconto si sposta diversi anni avanti rispetto agli eventi precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dune 3, il primo trailer segna la svolta: la saga entra nella sua fase più oscura Articoli correlati Avengers: Doomsday, il teaser trailer su Thor segna una svolta Marvel (ed è solo il primo)Il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday rilasciato da Marvel in esclusiva per le sale, è dedicato a Thor, il dio norreno protagonista di uno... Leggi anche: La serie turca arriva alla sua conclusione: la trappola contro Orhan entra nella fase decisiva Contenuti utili per approfondire Dune 3 il primo trailer segna la svolta... Temi più discussi: Dune: Parte 3 porterà la saga fantascientifica alle estreme conseguenze, ecco cosa ci anticipa il primo teaser trailer; Dune 3, il primo trailer in italiano dell'ultimo capitolo della trilogia è arrivato!; Dune 3: Paul cambia volto, arriva il primo trailer; Dune Parte 3: i character poster svelano il look dei protagonisti e confermano il ruolo di Pattinson. Dune: Parte 3, ecco il primo trailer. E c'è anche Robert Pattinson nei panni di ScytaleIl primo trailer ufficiale di Dune: Parte 3 svela Robert Pattinson nei panni di Scytale, il mutaforma che cambierà le carte in tavola nel finale dell'epopea di Denis Villeneuve. Tutti i dettagli sulla ... hwupgrade.it Dune - Parte 3 si mostra nel primo trailer italiano, uno sguardo epico al finale della trilogiaIl primo trailer di Dune - Parte tre è finalmente arrivato, offrendo uno sguardo approfondito al capitolo conclusivo della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Il film vede il ritorno di Timothée Cha ... it.ign.com Il Mediterraneo, così vicino da sembrare familiare, nasconde un mondo complesso, fragile e sorprendente: dune, praterie sommerse, abissi e creature che sembrano uscite da un altro pianeta. Ce lo mostra Andrea Bonifazi, dottore di ricerca in Ecologia Marina - facebook.com facebook Dune- Parte Tre: Robert Pattinson debutta nel trailer finale x.com