Avengers | Doomsday il teaser trailer su Thor segna una svolta Marvel ed è solo il primo

Il nuovo teaser trailer di Avengers: Doomsday, dedicato a Thor, offre uno sguardo approfondito sul personaggio e segna una svolta importante nel Marvel Cinematic Universe. Rilasciato in esclusiva per le sale, questo breve assaggio anticipa le novità della fase 5, evidenziando un approccio rinnovato e più maturo. Thor, protagonista di una delle pellicole più discusse del ciclo, si prepara a un nuovo ruolo nel contesto di una storia che promette sviluppi significativi.

Il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday rilasciato da Marvel in esclusiva per le sale, è dedicato a Thor, il dio norreno protagonista di uno dei film più controversi della fase 5 del MCU: quel Love & Thunder criticato da pubblico e critica, tanto da spingere lo stesso Hemsworth a disconoscerlo, almeno parzialmente. Il promo del nuovo film corale Marvel sembra restituire all’amato personaggio la gravitas tipica dei primi film; qui lo vediamo, mentre abbraccia la figlia ‘Love’. intento infatti in un’accorata preghiera rivolta al Padre Odino, prima della battaglia finale contro il nuovo avversario, Destino Padre, per tutta la vita ho risposto a ogni chiamata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

