Senza troppi giri di parole: agli Oscar 2026 Timothée Chalamet era il grande favorito. E il grande favorito ha perso. Nonostante i sorrisi ostentati e gli applausi sinceri, non è lui che è tornato a casa con l’Oscar per il Miglior attore 2026. Anche se lo meritava. Ha vinto Michael B. Jordan con I peccatori, il pubblico del Dolby Theatre è esploso in una standing ovation. Chalamet si è alzato, ha applaudito con convinzione, si è girato verso chi gli era accanto, condividendo il momento con naturalezza. La fidanzata Kylie Jenner al suo fianco, l’amica Elle Fanning poco dietro: piccoli scambi, qualche parola, un sorriso che tornava quasi subito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Timothée Chalamet dimentica la delusione degli Oscar 2026 e pubblica la prima foto di "Dune: Parte 3" nei panni di Paul Atreides

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