Sono stati sollevati dubbi e si sono fatti alcuni spunti riguardo ai prezzi dei carburanti. La questione riguarda l’andamento delle tariffe e le variazioni recenti, senza particolari analisi o interpretazioni di cause o effetti. Per leggere la versione completa senza paywall, gli interessati possono iscriversi alla newsletter

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Stasera, proprio a ora di cena, i risultati di un Consiglio dei ministri convocato per misure contro gli aumenti dei prezzi dei carburanti. Un primo tema di cui parlare, ma senza appassionarsi troppo. Probabilmente si attingerà alle stesse scelte di defiscalizzazione usate in occasioni precedenti e a qualche provvedimento specifico per i settori industriali con consumi elettrici più intensi rispetto all’unità di prodotto. Il punto successivo è politico e generale, perché proprio sul crinale della tenuta economica si gioca la possibilità o meno di avere risultati stabili e significativi dalla guerra all’Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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Una selezione di notizie su Dubbi e spunti sui prezzi dei carburanti

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