Weekend di rialzi sui prezzi dei carburanti | diesel ai massimi da tre mesi

Il costo del gasolio è aumentato di nuovo, raggiungendo 1,71 euro al litro, il livello più alto da circa tre mesi. La causa principale è l'incremento delle quotazioni del petrolio sui mercati internazionali, che ha portato a un rialzo dei prezzi alla pompa. La crescita si è verificata soprattutto nel fine settimana, quando molti automobilisti hanno pagato di più per il rifornimento. Questa tendenza potrebbe proseguire nelle prossime settimane.

E' stato un fine settimana di rialzi per i prezzi dei carburanti. La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa del gasolio, in particolare, è salita al massimo da circa tre mesi, dal 25 novembre, a 1,71 eurolitro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo sulla benzina e due sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,661 eurolitro (+9 millesimi, compagnie 1,670, pompe bianche 1,644), diesel self service a 1,710 eurolitro (+11 millesimi, compagnie 1,720, pompe bianche 1,690).

Il caro carburanti non si arresta: prezzi in crescita su tutta la rete con il diesel ai massimi da due mesiIl prezzo della benzina e del diesel continua a salire.

Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e dieselDopo una breve fase di stabilità, i prezzi di benzina e diesel sono nuovamente aumentati.

