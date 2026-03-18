DTM 2026 | 8 gare 24 vetture e i piloti confermati

La stagione 2026 del DTM si avvicina con l’annuncio delle iscrizioni ufficiali, confermando la partecipazione di 24 vetture e i piloti iscritti entro febbraio. Il campionato prevede otto weekend di gara, che si svolgeranno a partire dalla fine di aprile in Austria. La griglia definitiva si sta delineando, dando forma al calendario e alla composizione delle squadre.

La griglia della stagione 2026 del DTM sta prendendo forma definitiva con l’ufficializzazione delle iscrizioni avvenute entro febbraio, preparando otto weekend di gara a partire da fine aprile in Austria. Più di ventiquattro vetture GT3 sono pronte per scendere in pista, tra cui le confermate Mercedes-AMG Team Winward e Landgraf, Manthey Racing e Team Schubert. L’apertura a Spielberg segnerà il via a un campionato che vedrà al volante nomi come Maro Engel, Lucas Auer e Thomas Preining. I dati tecnici emergenti dalle squadre rivelano una competizione basata su prestazioni concrete e strategie di guida precise, dove ogni team ha strutturato la propria scuderia per massimizzare i risultati sul tracciato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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