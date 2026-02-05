Piastri | Dall' anno scorso ho imparato molto Nuove vetture? Sta a noi piloti abituarci

Questione di adattamento per Piastri, che si dice più sicuro dopo aver passato un anno a imparare come gestire le nuove monoposto. Il pilota, numero due al mondo, spiega che i cambiamenti regolamentari hanno portato più potenza in uscita di curva, anche se l’aderenza è diminuita. All’inizio aveva qualche timore, ma ora afferma che le paure si sono ridimensionate e che l’importante è abituarsi alle nuove vetture.

Non c’è tempo per pensare al passato in un 2026 che si pone davanti all’australiano Oscar Piastri come un esame fondamentale per la sua carriera in Formula 1. Il ventiquattrenne della McLaren, a lungo in vetta alla classifica mondiale della passata stagione, ha visto trionfare all’ultima gara di Abu Dhabi il compagno di squadra Lando Norris, uscendo così sconfitto dalla sfida interna dei fratelli papaya. Ora però per Piastri, e per tutti i suoi avversari in griglia, sta per iniziare l’avvincente sfida di un cambio regolamentare che promette una vera e propria rivoluzione in Formula 1: “La scorsa stagione ovviamente non è finita come avrei voluto – ha ammesso l’australiano nell’incontro con la stampa prima del via del campionato – ma la pausa invernale mi ha aiutato a riflettere sull’anno che ho vissuto nel suo complesso”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Oscar Piastri, al suo terzo anno in Formula 1, riflette sulla stagione appena conclusa, evidenziando i progressi e le lezioni apprese.

