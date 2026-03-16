Domenica 29 marzo, il Teatro Acacia di Napoli ospiterà un concerto di Drupi, protagonista del tour intitolato “50 anni da Piccola e Fragile”. L’evento celebra cinque decenni di carriera e di successi musicali, con l’artista che si esibirà sul palco davanti al pubblico partenopeo. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo alcune delle canzoni più note dell’interprete.

Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli si prepara ad accogliere una delle voci più amate della musica italiana: Drupi sarà protagonista domenica 29 marzo al Teatro Acacia con il tour celebrativo “50 anni da Piccola e Fragile ”, un concerto-evento che ripercorre mezzo secolo di carriera e di successi. Il tour celebra i 50 anni dall’uscita di “Piccola e Fragile”, il brano che nel 1974 consacrò Drupi al grande pubblico, diventando uno dei simboli della canzone melodica italiana e conquistando le classifiche in Italia e all’estero. Da allora l’artista ha costruito un percorso musicale ricco di successi, interpretando canzoni che hanno attraversato generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Drupi in concerto a Napoli con ’50 anni da Piccola e Fragile Tour’

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