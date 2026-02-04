Nida Onlus Campania chiude For You al Teatro Acacia

Questa sera al Teatro Acacia del Vomero, Nida Onlus Campania chiude il suo progetto «Nida For You» con una serata speciale. L’evento, che ha coinvolto numerosi giovani, si svolge in un clima di entusiasmo e partecipazione. La serata conclusiva vuole essere un momento di festa e di riflessione, con spettacoli e testimonianze che mostrano il lavoro portato avanti in questi mesi. La partecipazione del pubblico è alta e l’atmosfera è di grande attenzione.

Al Teatro Acacia del Vomero la Nida Onlus Campania terrà la serata conclusiva del progetto «Nida For You». C'è un'attesa che ha il sapore delle cose necessarie e condivise per sabato 7 febbraio, quando alle 20.30, il Teatro Acacia del Vomero aprirà le sue porte non soltanto allo spettacolo, ma a una vera e propria celebrazione dell'umanità possibile. A firmarla è la Nida Onlus Campania, guidata dalla referente Chiara Migliaccio, che darà vita alla serata conclusiva del progetto «Nida For You», sintesi luminosa di un percorso fatto di ascolto, attenzione e desideri finalmente esauditi. Al centro della serata lo spettacolo "Grisù, Giuseppe e Maria" di Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli, con l'adattamento e la regia di Pierluigi Iorio, un lavoro teatrale capace di coniugare ironia e sentimento, leggerezza e riflessione, diventando cornice ideale per un progetto che ha saputo trasformare la solidarietà in gesto concreto.

