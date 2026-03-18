Drivalia rilancia offerta abbonamenti arriva pacchetto City Planet

Drivalia, società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, ha lanciato un nuovo pacchetto chiamato City Planet, che si aggiunge all’offerta di CarCloud, l’abbonamento mensile all’auto. La novità mira a rendere la mobilità più accessibile e conveniente, ampliando le opzioni per gli utenti interessati a soluzioni di noleggio flessibili. La proposta include più di 45 modelli disponibili per l’abbonamento.

(Adnkronos) – – E' nel segno di una mobilità più conveniente e accessibile l'aggiornamento pensato da Drivalia: infatti la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank amplia l’offerta di CarCloud, l’abbonamento mensile all’auto con oltre 45.000 utenti in Italia, puntando sulla flotta GPL e non solo. Nascono così i nuovi pacchetti City. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Drivalia rilancia gli abbonamenti auto, focus su Gpl e debutto City Planet. Rinnovata l'offerta CarCloud con nuovi pacchetti, oltre 45.000 utenti già attivi in Italia #ANSAmotori #ANSA x.com

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