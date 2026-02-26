MIND Live | 20.000 utenti e oltre con Planet Smart City

Planet Smart City si è aggiudicata il ruolo di partner tecnologico per la piattaforma MIND Live, il cuore digitale del distretto dell’innovazione milanese, attirando l’attenzione di oltre 20.000 utenti. La collaborazione mira a rafforzare la presenza digitale del progetto e a migliorare l’esperienza degli utenti coinvolti. La piattaforma continua così a espandersi, consolidando la sua posizione nel panorama tecnologico locale.

Planet Smart City diventa partner tecnologico per lo sviluppo digitale di MIND Live, la piattaforma del distretto dell'innovazione milanese. L'accordo, annunciato oggi, punta a creare un ecosistema urbano connesso e integrato, con l'obiettivo di superare i ventimila utenti registrati. Il progetto si inserisce nel contesto di MIND – Milano Innovation District, nato dalla rigenerazione dell'area che ha ospitato Expo 2015, e mira a potenziare le connessioni tra i membri della comunità. Immagina un distretto dove tecnologia, ricerca e imprese collaborano per creare un futuro migliore. È questo il cuore di MIND – Milano Innovation District, l'area che sta trasformando l'ex sito di Expo 2015 in un hub internazionale di innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

