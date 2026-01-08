Trasporto pubblico e aria più pulita la Regione Veneto rilancia gli abbonamenti agevolati | contributo fino a 200 euro
La Regione Veneto ha riaperto il bando per gli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico locale, offrendo un contributo fino a 200 euro. Questa iniziativa, valida anche per il 2026, mira a promuovere una mobilità più sostenibile e a migliorare la qualità dell’aria nella regione. Un’opportunità per cittadini e pendolari di utilizzare mezzi pubblici a costi ridotti, contribuendo a un ambiente più pulito.
La Regione del Veneto rinnova anche per il 2026 il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile e della qualità dell’aria, riaprendo il bando per gli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico locale. Dopo l’esperienza positiva della precedente edizione, l’iniziativa torna con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
