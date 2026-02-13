Ex Ogr e ' Pistoiese-Rosselli' | centrodestra contro Funaro Ma Draghi Fdi | La nuova strada serve

Il centrodestra ha criticato duramente Funaro per la gestione delle ex Ogr e della nuova strada Pistoiese-Rosselli, dopo che Draghi di Fratelli d’Italia ha affermato che il progetto di collegamento tra viale Rosselli e via Pistoiese rappresenta una soluzione necessaria per alleggerire il traffico. La Regione ha già stanziato i fondi per questa opera, che corre parallela alle Cascine e alla futura linea 4 della tramvia. La polemica si intensifica mentre alcuni cittadini lamentano i ritardi e le modalità di realizzazione dell'intervento.

Proseguono polemiche e scontri incrociati sull'urbanistica, il vicepresidente del consiglio comunale: "Ben vengano infrastrutture del genere, migliorerà la vita a chi vive a Novoli e in via Baracca" Per il comitato, come anche secondo altre associazioni, la nuova strada sarebbe un “nuovo attrattore di traffico” - sulla scia di studi che sottolineano, in soldoni, come l'aumento delle strutture viarie porti con sé un conseguente aumento di mezzi circolanti - e non un rimedio. La contrapposizione con l'amministrazione è totale su entrambi i progetti. “La sindaca parlava di una ‘Firenze al plurale e inclusiva’.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ex Ogr e Fosso Macinante, due zone di Firenze al centro di un acceso confronto tra il governatore Giani e l’assessore Funaro, che accusano i nobili di opporsi a ogni proposta di riqualificazione.

La Città Metropolitana ha installato nuova segnaletica verticale sulla Fondovalle Savena, in corrispondenza degli incroci con i Comuni di Loiano, Monzuno e Monghidoro.

