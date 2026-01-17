Napoli intrigo Lucca | la Juve guarda altrove occhio alla Roma | CM

In bilico la posizione del centravanti del Napoli, poco impiegato da Conte nell’ultimo periodo. La situazione del giocatore, che ha disputato appena un minuto nel match contro il Parma, desta attenzione tra le squadre interessate. Mentre la Juventus sembra volgere lo sguardo altrove, la Roma potrebbe rappresentare una valida opzione. La questione del futuro del giocatore rimane aperta, con molte incognite da chiarire nelle prossime settimane.

Rimane in bilico il futuro in maglia azzurra del centravanti, poco utilizzato da Conte nell’ultimo periodo Appena un minuto più recupero nell’ultimo match pareggiato contro il Parma. Lorenzo Lucca è uscito dai radar di Antonio Conte e nelle recenti uscite è stato impiegato con il contagocce dal tecnico salentino. Lorenzo Lucca, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it Il centravanti di Moncalieri non è riuscito a imporsi con la maglia del Napoli, frenato dalle pressioni di una piazza importante e non mantenendo le premesse di inizio stagione al suo arrivo in Campania. Il club campione d’Italia sta cercando di piazzarlo sul mercato, ma l’operazione è tutt’altro che semplice per due motivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

