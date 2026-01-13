La collezione Dr. Martens per il Capodanno Lunare 2026 celebra l'Anno del Cavallo con modelli in edizione limitata. Le reinterpretazioni delle iconiche 1460 boot e 1461 shoe riflettono il rispetto per la tradizione e l'innovazione del marchio, offrendo un omaggio sobrio e originale all’occasione speciale. Una scelta distintiva per chi desidera unire stile e significato in un unico elemento di design.

È dedicata al Capodanno Lunare 2026 . La collezione Dr. Martens per il Capodanno Lunare 2026 rende omaggio all’Anno del Cavallo con reinterpretazioni in edizione limitata delle iconiche 1460 boot e 1461 shoe. I modelli si distinguono per raffinati dettagli in metallo color oro antico e cinturini ispirati alle briglie, simbolo di forza e movimento, esaltati dall’inconfondibile cucitura del guardolo in rosso portafortuna. Entrambe le silhouette sono realizzate in pelle Smooth nera; la 1461 si arricchisce inoltre di inserti in pelle Hair On nera, per un contrasto materico deciso. 1460 Year of the Horse Boot €230 1461 Year of the Horse Shoe €205 La collezione Anno del Cavallo è disponibile per l’acquisto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Anno del Cavallo 2026: Dr. Martens in edizione limitata

Leggi anche: Oroscopo cinese anno 2026 per Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Scopri cosa prevede Lao Feng per l’anno del Cavallo di Fuoco

Leggi anche: Oroscopo cinese anno 2026 per Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Scopri cosa prevede Lao Feng per l’anno del Cavallo di Fuoco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capodanno Cinese, sarà l’Anno del Cavallo di Fuoco: quando si celebra nel 2026; La DR cala il tris: arrivano le nuove 5, 6 e 7. Ecco prezzi e caratteristiche; Così The Pitt cambia la Tv: “Fentanyl, armi, crisi, trans... Temi mai trattati in E.R.”; Dr. Martens scarpa per l’anno del cavallo: design, colori e dettagli.

Anno del Cavallo 2026: Dr. Martens in edizione limitata - Martens per il Capodanno Lunare 2026 rende omaggio all’Anno del Cavallo con reinterpretazioni in edizione limitata ... 361magazine.com