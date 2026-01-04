Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi | orari partite 4 gennaio programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming le partite della Superlega di volley 2026 del 4 gennaio. La 14ª giornata, con i suoi incontri, si svolge in un periodo intenso del campionato, tra partite di campionato e quarti di Coppa Italia. Scopri orari, programma e modalità di visione per rimanere aggiornato sulle sfide di questa giornata.

La 14ª giornata di Superlega accompagna il campionato dentro il nuovo anno senza rallentamenti, proponendo tutte le sfide di domenica 4 gennaio in un contesto reso ancora più complesso dalla vicinanza con i quarti di finale di Coppa Italia. Il calendario fitto obbliga le squadre a un delicato esercizio di equilibrio tra recupero fisico, rotazioni e lucidità tattica, mentre la classifica continua a restare corta sia in alto sia nella zona calda. Il piatto forte del pomeriggio è senza dubbio Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano, in programma al PalaBarton Energy. Gli umbri arrivano all’appuntamento forti di una settimana estremamente positiva, culminata con la vittoria di prestigio contro Civitanova in Coppa Italia, che ha rafforzato certezze e consapevolezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

