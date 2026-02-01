Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi | orari partite 1° febbraio programma streaming

La 18ª giornata di Superlega di volley si gioca oggi, a poche settimane dalla fine della regular season. Solo quattro partite rimangono da disputare, e ogni risultato può cambiare la classifica. Le squadre in corsa per i playoff e quelle impegnate nella lotta salvezza sono tutte in tensione. Chi vince guadagna punti importanti, chi perde rischia di compromettere le proprie chance. Le partite sono trasmesse in diretta tv e streaming, così i tifosi possono seguire da vicino ogni momento decisivo.

Il conto alla rovescia verso la fine della regular season è ormai entrato nella sua fase decisiva. Con sole quattro giornate ancora da disputare, la 18ª giornata di Superlega si presenta come un crocevia fondamentale per la definizione della griglia playoff e per le sorti delle squadre coinvolte nella lotta salvezza. Un turno reso ancora più delicato dal ritorno in campo dopo gli impegni europei infrasettimanali, che hanno messo alla prova energie fisiche e mentali di molte protagoniste. Il piatto forte del turno è però la sfida del Pala AGSM AIM, dove Rana Verona e Cucine Lube Civitanova si affrontano in uno scontro diretto di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

