Dove vedere in tv Milano-VakifBank Istanbul Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Milano sfida il VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League femminile di volley 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. L’incontro si svolgerà in una data ancora da comunicare e il programma completo con orari e canali sarà reso noto nelle prossime ore. I dettagli sulla trasmissione saranno aggiornati sul sito ufficiale della competizione.

Milano affronterà il VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver concluso la fase a gironi al secondo posto e avere strapazzato con un doppio 3-0 le non irresistibile greche dell'Olympiacos nei playoff, le meneghine proseguiranno la propria avventura nella massima competizione continentale affrontando la corazzata turca in un doppio confronto da dentro o fuori di elevata difficoltà tecnica. L'appuntamento con il confronto d'andata è per martedì 10 marzo (ore 20.00) di fronte al proprio pubblico dell'Allianz Cloud, mentre il ritorno si giocherà la settimana successiva nella fornace del Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica.