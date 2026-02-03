Stasera va in scena l’ultimo match del girone A di Champions League femminile. VakifBank Istanbul e Scandicci si sfidano in una partita decisiva, che potrebbe già decidere le sorti della qualificazione. La gara viene trasmessa in diretta tv e streaming, con orario e programma già disponibili. Le due squadre scendono in campo per un match che promette emozioni e colpi di scena, in un appuntamento che chiude la fase a gironi e apre le porte agli ottavi.

La sesta e ultima giornata del girone A di Champions League femminile offre uno degli appuntamenti più attesi dell’intera fase a gironi. Al VakifBank Spor Sarayi va in scena VakifBank Istanbul–Savino Del Bene Scandicci, un vero e proprio scontro diretto per il primo posto, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale, riservato esclusivamente alle prime classificate. Un traguardo di grande peso specifico, perché consente di saltare gli ottavi e presentarsi alla fase a eliminazione diretta con un percorso teoricamente più favorevole. Il quadro del girone è limpido: VakifBank guida con 15 punti, frutto di cinque vittorie su cinque e di un impressionante 15-2 nel computo dei set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Approfondimenti su VakifBank Istanbul

Ultime notizie su VakifBank Istanbul

PRIMO K.O. IN CHAMPIONS LEAGUE Sconfitta 3-1 nel big match contro il VakifBank Istanbul Dopo 15 vittorie consecutive si arresta la nostra striscia positiva 3Le nostre sconfitte stagionali (quella di ieri è la prima in Champions) Domenica 11 genn - facebook.com facebook