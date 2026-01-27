Questo articolo fornisce aggiornamenti sul possibile ritorno di Douglas Luiz all’Aston Villa, con dettagli sulla formula dell’operazione che coinvolge anche la Juventus. Una trattativa che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel percorso del centrocampista brasiliano.

Douglas Luiz Aston Villa, accordo trovato per il ritorno del brasiliano: la formula dell'operazione con la Juventus

In vista di un possibile ritorno all’Aston Villa, Douglas Luiz potrebbe lasciare il Nottingham Forest.

L'articolo fornisce aggiornamenti sul trasferimento di Douglas Luiz dall'Aston Villa alla Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

FLASH| L'Aston Villa spinge per il ritorno di Douglas Luiz: contatti con la Juve, il brasiliano decisivo; ? Non solo Chelsea: anche l'Aston Villa è interessato a Douglas Luiz! E la Juventus…; Juventus, non solo Chelsea su Douglas Luiz: può tornare all'Aston Villa, contatti positivi; Douglas Luiz-Chelsea-Juve: la formula che può sbloccare l'affare! Futuro Adzic: ecco la sua decisione.

Accordo tra l’Aston Villa e la Juventus per Douglas Luiz per un prestito oneroso con opzione per l’acquistoFabrizio Romano, tramite X, ha rivelato che Douglas Luiz andrà in prestito all'Aston Villa: Douglas Luiz all'Aston Villa, ci siamo! Il centrocampista brasiliano ... tuttojuve.com

Aston Villa interested in Douglas Luiz returnUnder contract with Juventus until 2029, Douglas Luiz could therefore return to Villa Park — where he played from 2019 to 2024 — once again on a loan deal. italpress.com

#Juventus: #DouglasLuiz all’Aston Villa in prestito fino al termine della stagione // Douglas Luiz joins Aston Villa on loan for reminder of the season @ilbianconerocom x.com

Tutti pazzi per DOUGLAS LUIZ. Anche se l'annata alla Juventus è stata negativa. E anche se le presenze stagionali al Nottingham Forest sono appena 14 tra tutte le competizioni, con i soliti guai muscolari a ostacolarne il percorso L'Aston Villa, in crisi a cent