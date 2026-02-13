Busi Confindustria | Una stagione di opportunita' per il sistema delle imprese

Diego Bivona è stato eletto presidente di Confindustria Sicilia, portando nuova energia e competenza al mondo imprenditoriale dell’isola. La sua nomina si inserisce in un momento di sfide e opportunità per le aziende siciliane, che cercano di ripartire dopo anni difficili. Busi, rappresentante di Confindustria, sottolinea che questa fase può rappresentare una vera occasione di crescita per il sistema delle imprese, grazie anche a investimenti e progetti che stanno prendendo forma. Con un occhio attento alle esigenze dei territori, Bivona promette di lavorare per rafforzare il ruolo delle imprese e favorire uno sviluppo sostenibile e

Con l’elezione di Diego Bivona alla presidenza di Confindustria Sicilia, il sistema delle imprese siciliane trova una guida esperta, capace di interpretare i bisogni delle imprese e le esigenze dei territori. Transizione energetica, blue economy e infrastrutture - come indicato dal neo presidente - saranno i pilastri della sua azione, temi fondamentali per lo sviluppo della Sicilia e per attrarre investimenti, con l’obiettivo imprescindibile di garantire certezze e affidabilità a chi opera e investe sul territorio". È il commento di Cristina Busi, presidente Confindustria Catania che ribadisce l’impegno dell’associazione etnea al fianco di questa nuova presidenza, per rappresentare una voce unica nei confronti delle istituzioni, "perché il nostro potenziale è enorme e le istituzioni continueranno ad ascoltarci se sapremo dialogare con forza e costanza".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su busi confindustria

Ultime notizie su busi confindustria

